Genova – Sono accusati di far parte della malavita organizzata che opera a Napoli e nelle aree circostanti le due persone fermate dagli agenti della polizia ferroviaria di Genova in collaborazione con gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.

I due sono stati fermati su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei che li considera gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso in qualità di vertici del noto clan Mazzarella e di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Secondo le ipotesi di accusa, i due avrebbero promosso, organizzato e partecipato al cartello criminale denominato “clan Mazzarella”, associazione di tipo mafioso storicamente radicata ed egemone in numerosi quartieri della città di Napoli, nonché in vari comuni della provincia, tra cui i quartieri di Forcella, Maddalena, San Giovanni a Teduccio, Connolo, Case Nuove, Mercato, Porta Nolana, San Gaetani ed i comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Pomigliano e Somma Vesuviana.

Gli inquirenti sospettano che i due avrebbero commesso diverse estorsioni ai danni di pregiudicati costretti a pagare una quota estorsiva al clan per lo svolgimento delle attività illecite nei territori di competenza della malavita.