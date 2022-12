Una perturbazione sta per interessare la Liguria con un netto peggioramento delle condizioni meteo già dal pomeriggio sera di oggi, giovedì 8 dicembre ma il culmine del maltempo arriverà domani con precipitazioni diffuse e nevicate anche a quote medio-basse.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 8 dicembre 2022

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso con annuvolamenti più intensi nelle aree interne e sul Levante, senza precipitazioni. In giornata infittimento delle nubi ed inizio delle precipitazioni a partire dai lati della regione nel tardo pomeriggio. Nella sera-notte precipitazioni ovunque. Nevicate sopra i 600-700 metri sui versanti padani centro-occidentali, in abbassamento fino a 300-400 metri nella notte. Pioggia a tutte le quote sull’Appennino orientale.

Venti deboli da nord a ponente e da sud a levante. Tra pomeriggio e sera decisa intensificazione del vento da nord sul settore centro-occidentale della costa con raffiche nella notte.

Mare in rapido aumento con moto ondoso fino a molto mosso in serata.

Temperature in calo, più sensibile in serata sul settore centro-occidentale della regione

Costa: min +5/9°C, max +11/14°C

Interno: min -3/+2°C, max +5/+8°C (fondovalle/collina)

Venerdì 9 dicembre 2022

Al mattino tempo perturbato ovunque con neve sopra i 300-350 metri sui versanti padani occidentali e piogge moderate altrove. Dalla tarda mattinata progressiva attenuazione dei fenomeni da ponente a levante con qualche schiarita nel pomeriggio a ponente, lato costa.

Venti moderati o tesi da nord tra Savona e Genova, da sud deboli a levante.

Mare molto mosso.

Temperature in generale diminuzione.

Tendenza per sabato 10 dicembre 2022

Molte nubi ovunque con qualche pioggia tra Tigullio orientale e Spezzino, asciutto altrove. Venti deboli settentrionali.

Temperature in temporaneo aumento