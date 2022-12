Recco (Genova) – La magia delle festività accompagnerà i recchesi con un calendario composto da appuntamenti pensati per i bambini. “Abbiamo deciso di coinvolgere le associazioni del territorio per mettere a punto le iniziative dedicate alle famiglie e ai più piccoli. Per loro abbiamo immaginato una speciale immersione in laboratori creativi, giochi e letture, passando per l’accensione dell’abete. Un modo per vivere insieme le emozioni del Natale” spiega il sindaco Carlo Gandolfo.

In programma nella Sala Polivalente “Franco Lavoratori”, gli eventi del prossimo fine settimana dedicati ai bambini sono realizzati da Pro Loco, Civ, Ascom in collaborazione con il Comune di Recco.

Si comincia sabato 10 dicembre, ore 10, con il laboratorio “Giochiamo con la voce e il movimento”. Alle ore 16 è la volta del “Racconto di tre fiabe per scoprire il senso dell’amore e dell’amicizia”, narrazione di Patrizia Ercole e Andrea Basevi. Domenica 11 dicembre è prevista la proiezione del film “Le 5 leggende