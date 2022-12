Correnti di aria molto fredda interessano la Liguria dalla scorsa notte e il loro arrivo favorisce la formazione di qualche nota instabile sugli estremi della regione con brusco abbassamento delle temperature e vento forte.

Da martedì previsto un nuovo peggioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 11 dicembre 2022

Fino al primo mattino locali episodi di instabilità sugli estremi della regione, per il resto della mattinata cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi ovunque.

Nel corso del pomeriggio non si esclude la formazione di qualche rovescio sull’Imperiese, tempo stabile e prevalentemente soleggiato altrove.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti o di burrasca tra Genova e Capo Mele. Rientri meridionali sugli estremi della regione.

Nella seconda parte di giornata graduale indebolimento della ventilazione, in serata risulterà debole o moderata da nord/nord-est ovunque.

Mare stirato o mosso sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature in diminuzione

Costa: min +4/11°C, max +8/14°C

Interno: min -5/+6°C, max +5/+10°C (fondovalle/collina)

Lunedì 12 dicembre 2022

Tra la notte ed il mattino addensamenti, con locali rovesci associati, sullo Spezzino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi altrove

Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento a partire da ponente, entro tarda sera i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti sull’intera regione.

Venti moderati settentrionali sul centro-ponente, da est/sud-est a levante.

Mare poco mosso, localmente mosso verso sera.

Temperature in diminuzione, specie nei valori minimi.

Tendenza per martedì 13 dicembre 2022

Giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, non si esclude qualche debole ed intermittente fenomeno su estremo ponente e zone interne

Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Temperature minime in lieve calo lungo la costa, stazionarie od in leggero rialzo nell’entroterra; massime in diminuzione ovunque.