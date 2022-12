La Spezia – Un riconoscimento per l’attività svolta e l’inserimento nel registro delle “Botteghe Storiche”. Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore alle attività produttive Marco Frascatore hanno consegnato, nella sala multimediale di Palazzo Civico, ai titolari di 21 attività commerciali e pubblici esercizi la targa con il marchio di Bottega Storica.

I 21 esercizi commerciali saranno quindi inseriti nell’albo ufficiale delle Botteghe Storiche e dovranno apporre la targa all’interno del proprio negozio.

Per essere riconosciute Botteghe Storiche ed iscritte nell’apposito elenco gli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita al dettaglio di merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono risultare in possesso dei seguenti requisiti: svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 50 anni a prescindere dagli eventuali mutamenti di gestione o proprietà e presenza di arredi, attrezzature, documenti, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;

I titolari di attività commerciali e pubblici esercizi in possesso dei requisiti richiesti, hanno quindi inoltrato una domanda per chiedere l’iscrizione all’Albo delle Botteghe Storiche istituito da Legge Regionale n.29 del 10/07/2002.

Di seguito l’elenco delle attività commerciali insignite del riconoscimento:

Luigi Vezzoni

Del Rio Michele

Merceria di Bazzigalupi Lara

Panificio Stampetta

Gioielleria Paoletti

Antica Osteria da Caran

La Bottega della Carne

Ruggia Calzature

Pasticceria Armani

Magazzino del Motociclo

Emporio Città di Milano

Bonati Guglielmo

dal Toscano

Autoricambi ARA di Sommovigo Franca e Andreani Luigi

Ferrari di Pio Cristina

Tabaccheria Razzuoli

Stefani & Nardi dal 1938

Fiorista Luciano

Fulmine

Casolari di Tognelli Paola

Bar Tonelli