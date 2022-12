Genova – Anche i lavoratori del settore del Trasporto Pubblico Locale parteciperanno, venerdì 16 dicembre, allo sciopero generale regionale di 4 ore proclamato da CGIL

e UIL.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, FILT CGIL e UILTRASPORTI hanno comunicato le seguenti modalità di effettuazione dello sciopero.

AMT – servizio urbano Genova

• il personale viaggiante urbano si asterrà dal lavoro dalle 11.30 alle 15.30;

• il restante personale urbano (comprese biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie è pertanto garantito fino alle ore 12.15.

AMT – servizio provinciale

• il personale viaggiante provinciale si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30;

• il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle 10.30 alle 14.00.

Ferrovia Genova – Casella, attivo servizio bus sostitutivo.

Il personale viaggiante del servizio bus sostitutivo si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani.