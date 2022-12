Varazze (Savona) – Un uomo di circa 65 anni è stato ritrovato senza vita questa notte, tra le ore 3 e le ore 4, in via Bagnasco, nella zona vicina alla stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenute tempestivamente un’ambulanza e un’automedica del 118, ma sfortunatamente i tentativi di soccorrerlo sono risultati vani.

Oltre ai soccorsi, sono giunte anche alcune pattuglie dei carabinieri per effettuare tutti i rilievi necessari. Al momento non si esclude alcuna ipotesi ma, secondo le prime informazioni, sul corpo dell’uomo non ci sarebbero segni di violenza e, di conseguenza, potrebbe essersi trattato di un malore.