Genova – Luci di Natale accese, questa sera, a Caricamento con una suggestiva illuminazione scenografica, che accompagnerà i genovesi e i turisti durante tutte le feste di Natale.

E domani, lunedì 19 dicembre, si replica con la festa per le luminarie di Sampierdarena.

«Con stasera a Caricamento e domani a Sampierdarena inauguriamo due importanti tasselli del Natale diffuso 2022 – dice l’assessore al Commercio, alle Pro Loco e alle Tradizioni Paola Bordilli – che illumineranno a festa la città, sulla scia delle installazioni dell’anno scorso, con cui abbiamo vinto il titolo di capitale europea del Natale. Quest’anno come non mai siamo riusciti a diffondere lo spirito natalizio in ogni delegazione e a far percepire la magia del Natale per le strade e le piazze cittadine».

L’appuntamento di domani è in largo Gozzano, nel cuore di Sampierdarena alle 17.45 per l’accensione delle installazioni luminose scenografiche che saranno accompagnata da brani suonati dalla Banda di Sampierdarena.