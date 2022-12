Genova – Allarme bomba, nella notte, in salita San Leonardo, nelle vicinanze di via Fieschi dove una persona ha lasciato un pacco davanti alla sede degli uffici dei Carabinieri e si è allontanato.

La scena è stata individuata dalle telecamere ed è scattato l’allarme.

Sul posto, nel timore di un attentato, sono arrivati gli artificieri ma in breve si è scoperto che il pacco sospetto conteneva in realtà un panettone, probabilmente un omaggio per qualcuno presente negli uffici.

Il panettone è stato controllato attentamente e poi consegnato agli uffici mentre l’allarme bomba è rientrato.

Comprensibile la misura di sicurezza e certamente criticabile la modalità di consegna di un pacco in una sede considerata “obiettivo sensibile” per ovvie ragioni.