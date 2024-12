Genova – Inizia domani, giovedì 12 dicembre, il tour della Giunta comunale di Palazzo Tursi nei quartieri. Il primo appuntamento si terrà a Pra’ nel quartiere Ca’ Nova. Lo ha annunciato oggi il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi. Si inizia sulle alture di Pra’, all’interno della Biblioteca Firpo dove il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, i 12 assessori e 10 consiglieri delegati si riuniranno.

La convocazione è alle 8.30: conclusa la seduta di giunta dedicata all’illustrazione e alla votazione dei provvedimenti oltre che alla discussione dei diversi punti all’ordine del giorno, entreranno nella riunione di giunta i rappresentanti del quartiere ospitante, quindi il presidente del Municipio VII Ponente, Guido Barbazza, la giunta municipale e i rappresentanti di associazioni, enti e associazioni rappresentative del territorio, individuate dal Municipio.

«Abbiamo deciso di partire dal quartiere del Cep perché riteniamo sia un luogo significativo – spiega il sindaco facente funzioni Piciocchi – indubbiamente è un quartiere che presenta delle fragilità, su cui vogliamo continuare a lavorare coniugando interventi in ambito sociale, rigenerazione urbana e cultura: la Biblioteca Firpo, che sarà sede della riunione della giunta di domani, è uno spazio di socialità, di cultura e integrazione molto frequentato, su cui abbiamo fatto in questi anni importanti interventi che ne hanno consentito la riapertura». Le giunte nei quartieri genovesi saranno dedicate in prevalenza a temi che riguardano il territorio. «Le sedute, che saranno organizzate nei nove municipi, oltre a una parte istituzionale dedicata ai provvedimenti, comprendono anche un momento di ascolto dei rappresentanti del mondo dell’associazionismo e delle realtà attive sul territorio, individuati dal Municipio di competenza – aggiunge il facente funzioni sindaco Piciocchi – Gli assessori potranno quindi incontrare all’interno delle sedi associative e spazi pubblici i referenti per affrontare le diverse tematiche rilevanti per le necessità del quartiere. Faremo diversi sopralluoghi, ognuno per la propria competenza: dagli impianti sportivi alle strade, dai mercati ai cantieri in corso, per citare alcuni esempi. “I Municipi in giunta” nasce con l’obiettivo di andare ad ascoltare direttamente sul territorio chi lo vive ogni giorno, responsabilizzando e assumendoci impegni concreti su soluzioni reali».

Per i colleghi giornalisti interessati, è previsto domani un punto stampa nella Biblioteca Firpo – via della Benedicta 2 – alle 12.

Giovedì, saranno effettuati, nel pomeriggio, sopralluoghi nell’area Pianacci, nell’ambulatorio medico Asl 3 di via 2 dicembre, nella galleria di via della Benedicta, nell’area sportiva di via Novella, nei locali dell’ex mercato di via Cravasco.

Nei prossimi giorni sarà predisposto il calendario delle sedute che potranno tenersi, su richiesta inviata al Municipio di competenza da parte delle associazioni e delle diverse realtà attive nei quartieri genovesi, anche in sedi non istituzionali.

Già in programma venerdì 20 dicembre, compatibilmente ai lavori del consiglio comunale per il Bilancio, una seduta di “Quartieri in giunta” nel quartiere di San Teodoro e tra fine anno e inizio 2025 una a Cornigliano. Predisposto il calendario delle prossime giunte nei quartieri genovesi, associazioni e stakeholders del territorio interessato potranno rivolgersi al Municipio di competenza per partecipare alla giunta o mettere a disposizione la propria sede per ospitare un incontro con uno o più assessori.