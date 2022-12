Genova – Ancora pedoni travolti da auto mentre attraversano la strada. Questa volta è successo a Marassi, in viale Virginia Centurione Bracelli dove una madre è stata travolta insieme ai due figlioletti.

Ancora in corso la ricostruzione dei fatti ma sembra che la donna stesse attraversanado la strada, intorno alle 18 quando un’auto li ha colpiti in pieno.

Madre e bambini sono letteralmente volati in aria ricadendo a terra tra le urla dei passanti che sono subito intervenuti ed hanno chiamato il 118 e le forze dell’ordine.

Tre le ambulanze giunte sul posto ma solo i due bambini sono stati trasportati in ospedale, al pronto soccorso del Gaslini.

La madre ha rifiutato il ricovero nonostante il forte trauma alla testa, pur di poter stare con i bambini.

Sembra che l’auto che ha causato l’incidente si sia allontanata dal luogo dell’incidente ed è attualmente ricercata.

Da tempo i residenti della zona lamentano il passaggio di auto a forte velocità e gare notturne tra veicoli preparati per le corse.

Auto colorate, ben riconoscibili, che frequentano la zona quasi tutti i giorni e ogni tanto si lanciano in gare che hanno come tracciato piazza Galileo Ferraris, via Marassi (dove hanno gli uffici i vigili urbani, viale Bracelli, via Robino per poi ridiscendere in viale Bracelli dove oggi si è verificato l’incidente.

Poco lontano, sempre per l’alta velocità, si è verificato l’incidente mortale in cui ha perso la vita Gaia Mossassuti, a Quezzi ed anche in quella zona si segnalavano (e si segnalano) gare tra auto ma anche tra moto e scooter di grossa cilindrata.

Più volte il Municipio ha richiesto che gli attraversamenti pedonali vengano illuminati in modo adeguato e che siano presenti telecamere puntate sulla strada.