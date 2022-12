Imperia – Anche la Regione Liguria blocca ogni attività di Gaia Checcucci, commissario ad acta dell’Ato per il servizio idrico integrato. Dopo le indagini avviate dalla Procura di Roma in merito a presunte irregolarità, Regione Liguria prende atto dei provvedimenti presi dall’autorità giudiziaria e precisa che è la commissaria è stata inibita dallo svolgimento delle attività e funzioni connesse all’incarico.

La disposizione indirizzata alla dottoressa Checcucci di astenersi da ogni atto come commissario dell’Ato idrico è stata comunicata, per conoscenza, anche alla provincia di Imperia.

Gaia Checcucci sarebbe stata interdetta per un anno dai pubblici uffici su disposizione del gip di Roma che indaga su presunte violazioni commesse in qualità di commissario

Checcucci risulterebbe coinvolta in un’inchiesta, a Roma, che ruoterebbe attorno a presunti episodi di corruzione avvenuti nel tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Secondo le indiscrezioni di Stampa – ancora da confermare – la commissaria sarebbe accusata di aver conferito incarichi “in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica amministrazione” all’avvocato Tedeschini che in passato aveva rappresentato il commissario e Rivieracqua anche nelle varie vertenze contro il Comune di Bordighera.

Un autentico terremoto che, se confermato nei dettagli, renderebbe ancora più complesso e in salita risolvere i problemi di Rivieracqua.