Liguria – Un fondo da 50 mila euro per garantire il trasporto scolastico nelle aree interne della Val Fontanabuona e dell’Imperiese. È quanto approvato in assestamento di bilancio dal consiglio regionale su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana. “L’istruzione e la mobilità sono servizi essenziali per chi sceglie di vivere e lavorare nell’entroterra. Grazie a questo intervento – spiega l’assessore – assicuriamo ai comuni delle aree interne della Val Fontanabuona e dell’Imperiese il trasporto scolastico anche per l’annualità 2024-2025. Una precondizione indispensabile per mantenere vivi questi presidi scolastici – aggiunge l’assessore – e che ci auguriamo possa aiutare le famiglie a conservare la propria residenzialità in quei territori e attrarne altre che intendono allontanarsi dai centri urbani”.

Le risorse verranno concesse da Regione Liguria, con successiva delibera di giunta, alle amministrazioni referenti delle due aree interne (Cicagna per la Val Fontanabuona, Dolceacqua per l’Imperiese), che potranno così destinarle ai comuni che necessitano degli importi utili a salvaguardare il servizio di trasporto scolastico