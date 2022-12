Ceriale (Savona) – Girava con addosso dodici dosi di cocaina, pronte per essere rivendute ai tossicodipendenti della zona, il 45enne fermato dai carabinieri e accusato dell’attività di spaccio.

I militari hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in una zona poco frequentata e conoscendo i suoi numerosi precedenti penali lo hanno fermato per un controllo. In tutta risposta, vedendo le divise, l’uomo ha lanciato un pacchetto tra la vegetazione, sperando di non essere visto, ma i carabinieri se ne sono accorti ed hanno recuperato il pacchetto trovando le dosi già confezionate.

Il fermo è avvenuto in via Monviso e l’uomo era già stato notato aggirarsi tra la boscaglia della zona, dopo essere sceso dall’auto, probabilmente per recuperare la droga nascosta.

Il giudice l’ha condannato per direttissima a un anno di reclusione con il divieto di dimora nei comuni di Ceriale, Borghetto Santo Spirito e Albenga.

La droga, circa 8 grammi, è stata sequestrata.