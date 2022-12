Busalla (Genova) – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna lungo l’autostrada A7 in direzione Nord, a circa 3 km di distanza dall’uscita del casello di Busalla.

Secondo quanto appreso, una ragazza – per cause ancora da verificare – avrebbe perso il controllo dell’auto sulla quale stava viaggiando, fortunatamente senza rimanere ferita. L’incidente non ha coinvolto altre vetture.

Inizialmente il sinistro stradale ha causato 2 km di coda.