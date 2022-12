Ventimiglia (Imperia) – Hanno iniziato a sentirsi male uno dopo l’altro e hanno capito appena in tempo che probabilmente la calderina non funzionava in modo corretto e sono corsi in ospedale. Un colpo di fortuna ha evitato una strage, ieri sera, in un’abitazione della frazione di Bevera, nel comune di Ventimiglia.

Padre, madre e due bambini si sono presentati all’ospedale Saint Charles di Bordighera con i sintomi da avvelenamento da monossido di carbonio e i medici hanno disposto il trasferimento dei figli all’ospedale Gaslini di Genova, con l’elicottero del 118.

I genitori hanno preferito seguirli rinunciando al ricovero.

Probabilmente saranno curati al San Martino di Genova, nella camera iperbarica.

Intanto i vigili del fuoco e i tecnici della Asl locale stanno ispezionando la casa per cercare di capire se si tratta di malfunzionamento della calderina o della canna fumaria ostruita.