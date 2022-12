Il flusso di correnti umide atlantiche non si ferma e continuano ad arrivare nuvole e piovaschi, specie sulla Liguria di centro levante. Qualche schiarita maggiore sull’imperiese.

Per Natale e Santo Stefano ancora nuvole e piovaschi ma temperature decisamente miti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 24 dicembre 2022

Schiarite saranno possibili sull’Imperiese, Alpi Liguri e Bormida occidentale. Sul resto della regione nubi basse che potrebbero lasciare filtrare un po’ di sole nelle ore centrali della giornata. Generale infittimento della copertura nuvolosa in serata con qualche locale pioviggine sul settore centro-orientale.

Venti forti da sud-ovest sul basso Ligure e Capo Corso al mattino, ma in attenuazione. Deboli sotto costa da sud-est a levante e da nord a ponente.

Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest, in scaduta fino a mosso.

Temperature stazionarie.

Costa: min +9/13°C, max +12/16°C

Interno: min +7/+11°C, max +9/+12°C (fondovalle/collina)

Domenica 25 dicembre 2022

Schiarite saranno possibili su estremo imperiese e Alpi Liguri. Sul resto della regione cielo molto nuvoloso con pioviggini o deboli piogge sul settore centro-orientale nell’arco della giornata.

Venti deboli da nord a ponente, da sud-est a levante.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie

Tendenza per lunedì 26 dicembre 2022

Ancora piogge deboli o pioviggini sul settore centro-orientale, in attenuazione in serata. Altrove tempo asciutto con schiarite su Imperiese e Alpi Liguri.

Ventilazione moderata da sud-est a levante, debole da nord a ponente.

Temperature invariate.