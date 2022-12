Ancora nessun miglioramento in vista, per i prossimi giorni, per le condizioni meteo della Liguria. Dopo le precipitazioni sparse di debole intensità di oggi e dei giorni precedenti, le previsioni Arpal non prevedono miglioramenti a breve termine.

Per domani, martedì 27 dicembre attese deboli piogge sparse, possibili deboli e isolati rovesci residui nelle prime ore della giornata sul Centro-Levante.

Per dopo domani, mercoledì 28 dicembre, in serata venti fino a moderati da Sud Ovest con locali rinforzi.

Purtroppo non cambia praticamente nulla nello scenario meteo in Liguria. A parte qualche schiarita sull’estremo Ponente, dominano le nubi con qualche pioviggine o debole pioggia, in particolare sul settore centrale (nelle ultime 12 ore 4.4 millimetri a Cichero, San Colombano Certenoli-Genova).

I venti sono meridionali moderati con qualche rinforzo (toccati i 66 km/h con una raffica a Fontana Fresca, sopra Sori) mentre il mare è molto mosso.

Sempre tutte sopra lo zero le minime della notte con valore più basso, 1.8, ai 1845 metri di Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia).

Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: 15.1 a Genova Centro Funzionale, 11.4 a Savona Istituto Nautico, 12.4 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 14.0 a La Spezia.