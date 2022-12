Imperia – Ha perso il controllo della vettura e si è ribaltata dopo aver urtato diverse veture parcheggiate. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, in corso Garibaldi.

L’auto, di proprietà di cittadini francesi, ha perso il controllo per cause ancora da accertare e dopo aver scontrato contro alcune vetture parcheggiate si è ribaltata finendo la sua corsa su un fianco.

Le due donne all’interno, sotto choc, sono state estratte dalla vettura ed affidate alle ambulanze del 118 che le hanno trasferite in ospedale.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.