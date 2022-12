Correnti umide di origine meridionale continuano ad interessare la Liguria portando nuvole e piovaschi sempre meno frequenti, specie a ponente dove sono più facili le schiarite. Un temporaneo miglioramento è atteso per la giornata di domani, mercoledì, ma a seguire ancora il ritorno delle nuvole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 27 dicembre 2022

Cielo molto nuvoloso a levante, con basso rischio di precipitazioni associate; spazi di sereno a ponente, specialmente su imperiese. Situazione pressoché invariata durante il pomeriggio con qualche apertura in più lungo la Riviera di Levante.

Venti a regime di brezza o deboli variabili, rimane al largo il sud-ovest teso verso Capo Corso.

Mare molto mosso al largo, generalmente mosso altrove per onda lunga da sud-ovest.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione le minime (valori che rimangono superiori alla media del periodo)

Costa: min 8/13°C, max 13/17°C

Interno: min +8/12°C, max +9/15°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 28 dicembre 2022

Maggiori momenti soleggiati lato costa, più asciutto; nuvolosità che in giornata rimarrà addossata al versante nord dell’Appennino.

Venti a carattere ciclonico al mattino sul Golfo, moderati; rinforzi da nord tra Capo Mele e voltrese limitatamente al mattino.

Mare mosso al largo, in calo dal pomeriggio; poco mosso altrove.

Temperature in calo, specie nell’interno.

Tendenza per giovedì 29 dicembre 2022

Un nuovo impulso umido determinerà precipitazioni nel complesso deboli ma diffuse tra Genova e il Tigullio

Venti sostenuti da sud.

Calano le temperature massime, specie nell’interno.