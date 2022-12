Feglino (Savona) – Stava percorrendo il sentiero dell’ingegnere quando ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato per una decina di metri. Un ciclista appassionato di mountain bike di 66 anni si è ferito in modo grave ed è stato necessario il trasporto in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le ferite riportate.

L’uomo è stato soccorso dagli uomini del Soccorso Alpino ed il 118 che, dato che lamentava dolore alla schiena, ha chiesto il supporto del Reparto volo VVF di Genova che è intervenuto con il Drago 125.

Giunto sul posto, ha calato il personale elisoccorritore ed il personale medico. Stabilizzato sulla barella è stato issato a bordo con il verricello e trasportato all’ospedale.

Si tratta dell’ennesimo incidente sui sentieri della Liguria e si rinnova l’invito a indossare tutta la strumentazione di sicurezza come il casco e le difese dei punti più delicati del corpo e di non affrontare piste e sentieri al di sopra delle proprie possibilità.