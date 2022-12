Una perturbazione sta attraversando l’arco alpino e porta sulla Liguria deboli precipitazioni, diffuse e persistenti a Levante (zona C) dove le cumulate a fine giornata raggiungeranno valori significativi. Piogge sparse ed intermittenti sulle restanti zone.

Possibili rovesci anche moderati.

Non si escludono isolati fenomeni forti la sera su C.

Venti da Sud-Ovest deboli o moderati con locali rinforzi 50-60km/h e raffiche fino a 80-90km/h sui crinali di CE.

Domani, venerdì 30 dicembre: sulla zona di centro-levante, nella notte piogge deboli ma diffuse e persistenti con cumulate che raggiungeranno valori significativi.

Possibili rovesci moderati o localmente forti; attenuazione dei fenomeni nel corso della mattinata.

Venti da Sud-Ovest deboli o moderati con locali rinforzi 50-60km/h e raffiche fino a 80-90km/h sui crinali di CE in calo già in nottata; temporanei rinforzi da Nord 40-50km/h sul savonese al mattino.