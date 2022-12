Roma – Sempre più delicato il quadro clinico del Papa emerito Ratzinger, 95 anni, da giorni le sue condizioni di salute sono peggiorate e si teme per la sua vita.

Joseph Ratzinger, 265° Papa della Chiesa cattolica è destinato ad entrare nella storia dei papati per la sua decisione di “ritirarsi” dal pontificato per ritirarsi a vita privata e dando così l’avvio all’elezione di un secondo Papa, Francesco. Il periodo di un doppio papato potrebbe essere ormai agli sgoccioli e a testimoniarlo sono le parole di Papa Francesco che ha invitato i fedeli ad una preghiera speciale per il papa emerito.

Papa Francesco, uscendo dalla visita a Ratzinger ha chiesto «al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine». Confermando di fatto il peggioramento senza ritorno di Ratzinger.