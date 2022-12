Genova – Il Sindaco Marco Bucci ha nominato ufficialmente, con un proprio provvedimento, i membri che faranno parte della Giuria internazionale del 57° Concorso di violino “Premio Paganini” che si svolgerà dal 17 al 27 ottobre 2023 a Genova.

Le designazioni sono avvenute a cura del Presidente del Premio, Giovanni Panebianco, su proposta del Direttore Artistico, Nazzareno Carusi, sentito il Comitato che si è positivamente espresso all’unanimità.

Come preannunciato a maggio, la carica di Presidente sarà ricoperta da Salvatore Accardo; faranno parte del collegio: Ilya Grubert (Olanda), Michael Guttman (Belgio), Emmanuel Krivine (Francia), Christopher Reuning (Stati Uniti d’America), Maxim Vengerov (Russia-Israele) e Reiko Watanabe (Giappone).

Si tratta di figure autorevoli e di grande rilievo nel panorama mondiale, a cominciare da Salvatore Accardo che nel 1958, all’età di 17 anni, è stato il primo vincitore assoluto del Premio, collaborando con le più importanti orchestre del mondo. Accardo è anche cittadino onorario di Genova. Parimenti eccellenti gli altri giurati che rappresentano i più elevati livelli artistici nel panorama internazionale del violino.

L’ufficializzazione della Giuria è un’ulteriore significativa tappa nel nuovo corso del Premio Paganini che l’Amministrazione comunale ha deciso di rilanciare con un progetto moderno e ambizioso, coniugando l’integrità dell’eccellenza artistica del Concorso con l’esigenza di promuoverlo, in particolare verso i giovani, attraverso la digitalizzazione, i linguaggi comunicativi e gli strumenti dell’internalizzazione, anche per valorizzare l’immagine di Genova in Italia e nel mondo. Un nuovo corso che sta dando i suoi frutti.