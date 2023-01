Inizio d’anno ancora con correnti umide di origine meridionale che convergono sulla Liguria portando ancora nuvole e piovaschi diffusi su gran parte delle regione.

Condizioni meteo che dovrebbero restare stabili almeno sino a martedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 1 gennaio 2023

In mattinata cieli coperti sull’intera regione con pioviggini o piovaschi sparsi, più probabili su Savonese, Genovesato e Spezzino occidentale.

Nel corso del pomeriggio, e della serata, concentrazione dei piovaschi sul settore centrale, altrove tempo generalmente asciutto con locali aperture sugli estremi della regione.

Venti deboli o moderati da sud/sud-est sul centro-levante, deboli settentrionali a ponente.

Mare tra poco mosso e mosso a ponente, generalmente mosso altrove.

Temperature in aumento le minime sui versanti padani occidentali, per il resto pressoché stazionarie.

Costa: min +9/13°C, max 12/16°C

Interno: min +3/+11°C, max +8/13°C (fondovalle/collina)

Lunedì 2 gennaio 2023

Giornata caratterizzata da molta nuvolosità sull’intera regione. Dei piovaschi interesseranno Savonese e Genovesato, altrove tempo prevalentemente asciutto con locali schiarite sugli estremi regionali.

Venti moderati da sud-est sul centro-levante, deboli o moderati da nord-est a ponente.

Mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie.

Tendenza per martedì 3 gennaio 2023

Al mattino piogge, anche di moderata intensità, tra Savonese e Genovesato, prevalentemente asciutto altrove.

Nel corso del pomeriggio precipitazioni sparse sul centro-levante regionale, sempre asciutto a ponente.

Temperature su valori stabili.