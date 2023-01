Genova – Lo sbarco nel capoluogo ligure di Taffo Funeral Service non preoccupa Asef che ha una storia ben conosciuta e solida in città e comunque pensa che la concorrenza stimoli in realtà il mercato e la crescita del valore dei servizi.

“La realtà dei trasporti e delle onoranze funebri a Genova è assai complessa e tutt’oggi “affollata” – spiega Franco Rossetti, dirigente amministrativo e gestionale di Asef – Molte piccole e medie realtà imprenditoriali lavorano su una quota di mercato che ruota intorno al 20 per cento. A.Se.F. si attesta oggi come azienda primaria insieme ad un’altra importante realtà, garantendo servizi di alto profilo e non tralasciando mai la sua funzione sociale per i meno abbienti”.

“Oltre a ciò – prosegue Rossetti – il neonato servizio Asef for pets sta riscuotendo notevole attenzione e successo”.

“Osserveremo con interesse la performance di Taffo – conclude Rossetti – cercando di comprendere se lo stile chiassoso proprio della ditta entrerà nella sfera di interesse dei genovesi. Un mercato vivace costituisce sempre uno stimolo ad operare meglio, cercando in ogni caso l’eccellenza”.