Genova – Traffico in tilt, questa mattina, sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, in direzione ponente, per un grave incidente avvenuto intorno alle 10,45 tra i caselli di Genova Pegli e Genova Prà.

Una persona è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasferita in ambulanza all’ospedale San Martino mentre sull’autostrada si è formata una coda di oltre 5 chilometri.

Pesanti i disagi e molte le proteste di automobilisti e trasportatori.