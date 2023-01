Genova – E’ entrato nell’abitazione della compagna, Giulia Donato, classe 1999, e l’ha uccisa con un colpo di pistola per poi togliersi la vita con la stessa pistola. Così Andrea Incorvaia, 32 anni, vigilante, avrebbe ucciso la giovane compagna, forse al termine di una lite. I due si erano conosciuti nel maggio scorso e sulla pagina facebook della ragazza c’è ancor un post che mette in evidenza la loro relazione iniziata il 29 maggio.

Forse qualcosa tra loro si era rotta e si stavano lasciando e il giovane non ha accettato la decisione scegliendo per una conclusione drammatica.

I loro corpi sono stati trovati questo pomeriggio, nell’appartamento di via Anfossi 22 dve viveva lei.

Un colpo per ucciderla e un altro per togliersi la vita e ancora una volta una donna uccisa e il compagno che sceglie la morte come finale di una storia che evidentemente non funzionava.

I colpi hanno allarmato i vicini di casa che hanno chiamato le forze dell’ordine ma all’arrivo degli agenti i due erano già morti