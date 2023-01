Genova – Vigli del fuoco impegnati in una serie di incendi di cassonetti, nella notte, nella zona del quartiere di Castelletto dove ignoti, tra le 3 e le 5, hanno dato alle fiamme diversi bidoni.

I pompieri sono intervenuti in via Caffaro, via Acquarone e via Cancelliere, via via che venivano segnalati cassonetti in fiamme che avevano svegliato i residenti o allarmato passanti in auto e in moto.

Ogni volta la squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto la zona del rogo ed ha spento le fiamme per poi bonificare l’area e avviare le prime indagini.

Probabilmente si tratta dell’opera di uno o più piromani che potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere della zona.

In corso le indagini delle forze dell’ordine per individuare e fermare il o i responsabili.