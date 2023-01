Una perturbazione in arrivo sulla Liguria nella giornata di domenica viene preceduta da un graduale aumento della nuvolosità e conseguente aumento di possibili precipitazioni.

Al passaggio della perturbazione sono previsti rovesci anche di forte intensità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 7 gennaio 2023

Su tutta la regione si prevede cielo molto nuvoloso. Rischio di piogge deboli sul settore centro-orientale nell’arco della giornata. Qualche schiarita possibile su Imperiese e Alpi Liguri.

Venti da deboli a moderati tra sud e sud-ovest

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature in aumento le minime, in contenuto calo le massime

Costa: min 11/13°C, max 13/15°C

Interno: min +6/+9°C, max +9/11°C (fondovalle/collina)

Domenica 8 gennaio 2023

Tempo perturbato su tutta la regione. Rovesci anche intensi si presenteranno su estremo Imperiese, Genovese di Levante, Golfo Paradiso e Tigullio, con maggiore coinvolgimento dei settori interni. Piogge più deboli nel Savonese.

Venti moderati o forti tra sud e sud-ovest

Mare molto mosso, localmente agitato al largo in serata.

Temperature in generale diminuzione,

Tendenza per lunedì 9 gennaio 2023

Residui rovesci sullo Spezzino prima dell’alba, in via di attenuazione, per il resto condizioni di tempo soleggiato e limpido stante la rotazione delle correnti a nord.

Temperature in aumento.