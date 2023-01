Serravalle (Alessandria) – Neppure il maltempo ha spaventato i tanti genovesi (e non solo) che hanno preso d’assalto l’Outlet di Serravalle per l’apertura dei saldi di fine stagione. Dopo l’avvio “sold out” di venerdì, anche sabato il centro commerciale all’aperto è stato letteralmente invaso da migliaia di persone alla ricerca dell’affare.

Sin dalla mattinata posteggi pieni ed un fiume di persone per le vie e stradine dell’Outlet con lunghe code per entrare in tutti i negozi. Proibitive quelle per le “grandi firme” e per il “lusso” con persone in coda per oltre un’ora solo per poter entrare.

Un assalto che, molto probabilmente, proseguirà anche nella giornata di oggi anche se è previsto maltempo e pioggia anche intensa, specie nel pomeriggio.