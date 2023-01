Genova – Prima l’allarme per un ciclista segnalato in transito sulla Sopraelevata e poi un incidente stradale all’altezza della stazione Marittima.

Non c’è pace, oggi, per la strada Soprelevata Aldo Moro dove si sono registrate due emergenze che hanno rallentato e bloccato il traffico.

Prima la segnalazione di un ciclista che stava percorrendo la strada e poi, poco più tardi la chiusura del percorso, dall’elicoidale, per un incidente stradale avvenuto all’altezza della Stazione Marittima, vicino al Porto Antico.

Il traffico resta bloccato, a tratti, per consentire alla polizia locale sezione infortunistica di fare i necessari rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.