Genova – A colazione con il sindaco Marco Bucci, nel caffè “Da Romoli” di corso De Stefanis, a Marassi.

Prosegue l’iniziativa voluta dal primo cittadino come occasione di incontro e confronto con i Cittadini e questa volta l’appuntamento è a Marassi, in Val Bisagno.

L’appuntamento con la Colazione con il Sindaco è fissato per giovedì 19 gennaio,

dalle 7,30 nel Bar Da Romoli, in corso De Stefanis (da non confondere con la Torrefazione/Bar Romoli di via Tortosa).

L’occasione è quella di incontrare il primo cittadino e porre domande/richieste sulle problematiche del quartiere o per proporre iniziative o soluzioni alle criticità della zona.