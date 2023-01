Garlenda (Savona) – “Fino a 20mila euro a fondo perduto per le imprese del commercio di quei comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, come Garlenda, che investono per la propria attività. È una delle opportunità previste da Cassa Commercio Liguria, la misura regionale da 10,9 milioni di euro che combina più strumenti per sostenere le esigenze di liquidità delle micro, piccole e medie imprese del settore”. È il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, intervenuto alla presentazione tenutasi a Garlenda, presso la sala consiliare del Comune, in collaborazione con le associazioni di categoria.

L’agevolazione, erogata nella misura del 50% dell’investimento, è prevista anche per le imprese iscritte al marchio “Botteghe storiche” e “Liguria Gourmet” e a quelle con almeno 30 anni di attività. “Non solo – aggiunge Benveduti – per soddisfare le esigenze di liquidità delle imprese, nel mix di agevolazioni previste, ci sono anche forme di garanzia sostenute da riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Confidi, interventi di sostegno in forma di abbuoni di commissioni di garanzia, sovvenzioni in forma di contributo interessi o canoni”.

In particolare: 4,5 milioni di euro per la riassicurazione del fondo, 1 milione di euro per l’abbuono delle commissioni di garanzia, 1,8 milioni per il contributo in conto interessi/canoni, 3,6 milioni per il contributo a fondo perduto.

Lo strumento, che ha una retroattività al 1° gennaio 2021, rientra nell’ambito delle azioni 3.6.1 e 3.1.1 del Por Fesr 2014-2020 e ammette spese per acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento dei locali; acquisizione di rami d’azienda; acquisto di attrezzature e macchinari nuovi e usati; acquisto di software, brevetti e servizi reali, spese per estero; acquisto di scorte e circolante.

Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3QHb2sW.