Genova – Sono proseguite sino a notte fonda, al ponte Canepa del Terminal Messina, le operazioni di scarico controllato delle ecoballe caricate sulla nave Seven S che nel pomeriggio di ieri si è improvvisamente inclinata su un lato mentre si trovava attraccata e in fase di carico.

Forse per un guasto o un errore nel carico la nave battente bandiera panamense si è inclinata pericolosamente su un lato rendendo necessaria l’evacuazione del personale a bordo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che, con speciali imbragature e sistemi di sicurezza, hanno iniziato a scaricare le ecoballe presenti sulla nave per cercare di rimettere in assetto l’imbarcazione.

Un lavoro faticoso e pericoloso che è proseguito anche di notte.

Una volta svuotata la nave si provvederà alle verifiche di sicurezza e poi, ristabilita la piena galleggiabilità, ricominceranno le procedure di carico.

Fortunatamente, durante le fasi di emergenza, non si sono registrati feriti.