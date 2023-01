Raffiche di vento sino a 100 km/h. Le prevede Arpal che ha diramato per domani, giovedì 19 gennaio 2023, un avviso di burrasca forte.

Il vento infatti dovrebbe aumentare gradualmente di intensità già dalla serata di oggi e il rinforzo dei venti settentrionali, tra la notte e le prime ore di domani, potrà toccare i 100 km/h nella zona di Ponente.

Per quanto riguarda le temperature minime si confermano invernali, soprattutto nelle zone interne di Ponente, senza, per ora, particolari picchi.

Il valore più basso della notte, -6.6, è stato registrato a Poggio Fearza (1845 metri, nel comune di Montegrosso Pian Latte, Imperia), seguita da -5.4 a Colle di Nava (Pornassio, Imperia), -5.1 a Valzemola (Roccavignale, Savona), -5.0 a Murialdo (Savona).

Lungo la costa, alle ore 11.30 Genova Centro Funzionale segna 9.7, Savona Istituto Nautico 7.0, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 10.7, Chiavari 10.2, La Spezia 12.4.

Nelle prossime ore è previsto un calo termico maggiormente avvertibile.

Nella notte deboli precipitazioni hanno interessato l’interno dello spezzino mentre la mattinata è stata caratterizzata da schiarite sulla fascia costiera e a Ponente mentre addensamenti nelle zone interne di centro Levante hanno provocato locali precipitazioni anche con presenza di grandine.

Nella notte, con la discesa dello zero termico, potremo avere deboli precipitazioni nevose sulla parte orientale dei versanti di Ponente, sull’interno del settore centrale e sui versanti padani di Levante sopra i 2-300 metri mentre, nell’interno del Levante, la quota neve si attesterà sui 400-500 metri.

I fenomeni saranno in esaurimento dal pomeriggio ma resterà, anche nei giorni successivi, il freddo.