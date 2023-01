Triora (Imperia) – Incendio, nella notte, in una autorimessa e paura tra i residenti della palazzina che sorge sopra e dove vive anche il primo cittadino Massimo Di Fazio.

L’incendio sarebbe divampato intorno alle 4,30 per cause ancora da accertare e i residenti, svegliati dal fumo, hanno dato l’allarme chiamando i vigli del fuoco per poi mettersi al lavoro per cercare di contenere le fiamme.

All’arrivo dei pompieri l’incendio era già stato spento ed è stato necessario bonificare il locale ed accertare le cause dell’incendio.

Fortunatamente non si registrano feriti.