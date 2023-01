Riva Trigoso (Genova) – Saranno celebrati questa mattina, in forma civile, i funerali di Andrea Demattei, il ragazzino di 14 anni morto dopo il grave incidente in canoa, sul torrente Entella.

La cerimonia si terrà questa mattina, alle 11, presso il campetto di basket sul lungomare, per poter consentire ad amici e familiari di dare l’ultimo saluto ad Andrea insieme alle associazioni sportive che desiderano essere vicine alla famiglia in questo momento di dolore.

Intanto proseguono le indagini sul terribile incidente e risultano indagate 4 persone. Si tratta del responsabile della società sportiva che ha organizzato la sessione di allenamento e di tre istruttori. Per loro, al momento, un atto dovuto, per consentire alla difesa di nominare periti e tecnici che dovranno essere presenti in alcuni passaggi delle indagini.

L’autopsia è già stata eseguita per accertare se, come sembra, il ragazzo sia deceduto a seguito di una prolungata ipotermia causata dall’acqua gelide del torrente Entella in cui è rimasto immerso troppo a lungo.

Le indagini accerteranno se il ragazzo fosse dotato delle attrezzature necessarie ad affrontare una tale eventualità o meno.

In corso di verifica anche se il tipo di canoa fosse adatta alle correnti impetuose dell’Entella in piena e, ancora, se il tipo di allenamento fosse compatibile con il tipo di condizioni meteo presenti al momento della tragedia.

Domande che si sono posti anche i familiari che chiedono Giustizia.