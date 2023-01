Una depressione presente sull’Italia continua a richiamare correnti di aria fredda provenienti dall’est Europa che portano nuvole e temperature ancora molto basse. Un peggioramento è atteso per lunedì quando, in Liguria, potrebbe tornare la neve.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Situazione: Persiste la circolazione depressionaria sulla penisola italiana la quale richiama correnti di aria più fredda dall’est Europa. Sulla Liguria ne conseguirà qualche nube e ventilazione sempre tesa dai quadranti settentrionali

Domenica 22 gennaio 2023

Giornata caratterizzata da nubi alte, più compatte sul levante ma senza fenomeni. Schiarite anche ampie a ponente, specialmente lungo le coste imperiesi.

Venti moderati o forti da nord su tutta la regione.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature in lieve aumento nelle minime delle zone interne ma sempre su valori abbastanza freddi.

Costa: min +2/6°C, max +7/11°C

Interno: min -9 (vette)/-1°C, max -3 (vette)/+5°C (fondovalle/collina)

Lunedì 23 gennaio 2023

Rapido aumento delle nuvolosità da levante verso ponente. Nevicate con intensità tra il debole ed il moderato interesseranno dapprima i versanti padani del levante per poi trasferirsi alle spalle del ponente nel pomeriggio (cuneese in primis).

Non si escludono fiocchi di neve portati dal vento anche lungo le coste tra Genova e Savona specialmente nella seconda parte di giornata.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali.

Mare stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature pressoché stazionarie le minime su valori bassi. In lieve calo nelle massime.

Tendenza per martedì 24 gennaio 2023

Residue nevicate tra nottata e prima mattinata sulle Alpi Liguri e cuneese. Migliora altrove con Sole lungo le coste e qualche nube bassa sui versanti padani.

Ventilazione sempre tesa dai quadranti settentrionali.

Temperature in aumento nei valori massimi, specialmente lungo le coste.