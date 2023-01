San Fruttuoso di Camogli (Genova) – Sono riprese questa mattina all’alba, con altre squadre da terra, le ricerche della possibile persone dispersa o peggio ferita, sentita urlare ieri sui sentieri del promontorio del monte di Portofino.

L’allarme è scattato in serata quando è stata riportata la segnalazione di escursionisti che avrebbero sentito una persona chiedere aiuto lungo i sentieri per Cala dell’Oro e San Fruttuoso o Pietre Strette ma senza riuscire ad indicare con precisione il punto.

Alcuni volontari della protezione civile hanno percorso i sentieri e le zone interessate ma senza trovare nessuno e il volo dell’elicottero sulla zona non ha portato risultati.

Questa mattina nuove ricerche nella zona e nuove perlustrazioni da terre nella speranza che la persona sia riuscita a trovare un riparo viste le temperature rigide nella notte.

notizia in aggiornamento

(Foto di Archivio)