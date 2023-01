Genova – Arrivano buone notizie dall’ospedale Gaslini. Le condizioni del piccolo Ryan, il bambino di 6 anni trovato ferito in via Gallardi a Ventimiglia, sono in fase di miglioramento e il suo percorso riabilitativo è iniziato.

Il bambino, che si trovava in terapia intensiva dallo scorso 19 dicembre, potrà quindi fornire anche un’importantissima testimonianza che aiuterà a chiarire la dinamica dei fatti. Al momento sul registro degli indagati compaiono la nonna e il suo compagno.