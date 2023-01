E’ terminato in anticipo anche in Liguria lo sciopero dei Benzinai che aveva causato moltissimi disagi agli automobilisti nelle giornata precedenti, a causa delle code per il rifornimento. L’agitazione è rientrata nella serata di ieri, dopo le rassicurazioni arrivate da Roma, dall’incontro tra i rappresentanti del Governo e le associazioni di categoria.

Un incontro che ha portato ad una intesa, che si conoscerà nelle prossime ore, ma che probabilmente fonderà su una forte riduzione delle sanzioni per i distributori di carburante che non esporranno in modo corretto i prezzi medi dei carburanti, ovvero il cuore delle disposizioni studiate per far fronte alle impennate dei prezzi di benzina e diesel.

Lo sciopero è cessato ufficialmente intorno alle 19 e già in serata era possibile rifornirsi di carburante senza particolari disagi.