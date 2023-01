Genova – Decine e decine di persone in coda sin dalle prime luci dell’alba, in corso Saffi, per poter accedere agli uffici della Questura per il rilascio e il rinnovo dei passaporti e sistemi di prenotazione online che vanno in tilt e non consentono alle famiglie di prenotare più operazioni nello stesso appuntamento o di fissarne diversi di seguito.

Crescono i disagi per gli accessi contingentati agli uffici che si occupano dei rilasci e dei rinnovi dei passaporti. Anche nel capoluogo ligure, come nel resto d’Italia, riuscire a fare tutte le procedure è sempre più difficile e complesso, a partire dalle prenotazioni per un appuntamento.

Secondo le segnalazioni giunte alla Redazione di LiguriaOggi.it

risulterebbe difficile anche solo riuscire a effettuare la prenotazione degli appuntamenti poiché i server sono presi d’assalto dalle richieste e spesso si bloccano non dando la possibilità di completare l’operazione. Una procedura complessa che offre la possibilità di caricare molta della documentazione online ma che poi si blocca spesso costringendo a ripetere tutta l’operazione.

Ancora più difficile ottenere due o più appuntamenti “di fila” poiché per ogni persona si deve fare una singola prenotazione. Chi ha parenti e figli da prenotare deve spesso rassegnarsi a prenotare in giorni e orari diversi.

Ancora più difficile recarsi negli uffici senza prenotazione. La Questura, proprio in seguito alle difficoltà segnalate, aveva autorizzato una giornata di apertura straordinaria, ieri, ma all’alba c’erano già oltre 100 persone in coda e i posti disponibili – con distribuzione numeri – si sarebbe fermato a 50.