Savona – E’ stato annullato lo sciopero del trasporto pubblico locale indetto dai sindacati per il 30 gennaio. Determinante l’incontro avvenuto nelle scorse ore e nel quale sono emerse novità importanti per il futuro dell’azienda e dei lavoratori.

Dopo le due precedenti azioni di sciopero sulla vertenza con l’ente provinciale, questa volta Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Sial-Cobas, Ugl-Fna e l’RSU TPL Linea hanno convenuto di annullare la protesta sindacale, evitando un’altra giornata di disagi per l’utenza con lo stop del servizio di trasporto.

Di conseguenza, autobus regolari in provincia di Savona secondo la normale programmazione su tutte le linee urbane ed extraurbane.