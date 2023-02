Genova – Lo hanno visto strisciare a terra, come se niente fosse, rallentato dal freddo e incurante di trovarsi nel bel mezzo di una città e con il rischio di essere travolto e ucciso. Un esemplare di piccole dimensioni di serpente del grano, (Pantherophis guttatus) è stato trovato oggi, in via Storace, nel quartiere di Sampierdarena e i passanti hanno fortunatamente chiamato subito i volontari dell’Enpa di Genova che sono accorsi e lo hanno recuperato sano e salvo e solo un pò infreddolito.

Il serpente del grano è un “classico” per i terrari ed è allevato con relativa facilità da molti appassionati. Si nutre di topi che stritola, soffocandoli, come il pitone.

“Date le piccole dimensioni – spiegano all’Enpa – confidiamo che sia scappato erroneamente a qualcuno. Il proprietario è invitato a contattarci il prima possibile per avviare le pratiche della restituzione”.