Genova – Una manifestazione davanti al Museo del Mare MuMa per chiedere al sindaco Marco Bucci di pagare chi lavora e per protestare contro l’annuncio di lavoro per arruolare un “volontario” con mansioni da impiegato specializzato ma con senza stipendio.

Ad organizzare la protesta Genovacheosa che ha dato appuntamento davanti alla sede del Museo del Mare, alle 15,30

Il presidio vedrà anche alcuni brevi interventi.

“Il nostro messaggio è molto semplice – spiegano gli organizzatori – il Comune deve pagare chi lavora. Bucci non vuole farlo e pensa vada bene sfruttare l’impegno delle persone per organizzare i grandi eventi del comune. Se vogliamo cambiare le cose sta a noi impegnarci.

Da qui a giugno vogliamo mobilitare i cittadini che credono che il lavoro vada pagato, per fare pressione su Bucci. L’obiettivo è costringere il comune a pagare chi lavorerà per gestire il prossimo grande evento: l’Ocean Race”.