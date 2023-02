Ventimiglia (Imperia) – Continuano a migliorare, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del piccolo Ryan, il bambino di 6 anni trasferito in condizioni critiche, lo scorso 19 dicembre con fratture multiple alle vertebre, alle costole, ad un braccio e lesioni a diversi organi vitali. Il piccolo potrebbe presto essere ascoltato, in ambiente protetto, su quanto avvenuto quel terribile giorno i cui è avvenuto qualcosa su cui la Procura di Imperia indaga ormai da quasi due mesi.

Attesi gli esiti degli accertamenti scientifici sull’auto del nuovo compagno della nonna paterna, indagato assieme alla donna per quanto avvenuto. I tecnici della polizia scientifica hanno cercato tracce del bambino dentro e fuori dalla macchina, per verificare l’ipotesi che il piccolo si sia lanciato fuori dalla macchina in corsa o sia stato comunque travolto dalla vettura.

Ipotesi investigative emerse dopo che l’ipotesi di un pestaggio violento tramontava con una nota della stessa Procura.

Resta da capire perché la verità non sia emersa subito e perché la coppia indagata non abbia raccontato subito come si erano svolti i fatti.

Gli inquirenti pensano che un grosso aiuto a far emergere la verità possa arrivare solo ascoltando il piccolo.