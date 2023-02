Genova – C’è un fermato per la violenza sessuale della quale è stata vittima una ragazza di 28 anni bloccata in piazza della Meridiana, nel centro storico genovese.

Si tratterebbe di un cittadino senegalese di 34 anni già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti di spaccio.

Secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere lui ad aver venduto una dose di crack alla ragazza che dopo aver consumato la sostanza sarebbe svenuta per poi risvegliarsi sanguinante per una violenza sessuale subita.

La giovane aveva lasciato l’appartamento dove era avvenuta la violenza per poi essere soccorsa in piazza della Meridiana.

Non è chiaro se il giovane sia indagato anche per le altre violenze avvenute in zona, ai danni di un 15enne costretto ad un rapporto sessuale orale e di una ragazza rapinata e violentata nei giardini Baltimora, dietro piazza Dante.

Gli esperti, però, segnalano una forte crescita di casi analoghi, con giovani vittime degli spacciatori che, oltre a vendere loro sostanze potenzialmente letali, approfittano delle loro condizioni o del bisogno di trovare droga, per compiere abusi e violenze o per depredarli dei loro averi.