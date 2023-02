Genova – Ancora riprese in città per la seconda serie di Blanca, il serial Tv con Maria Chiara Giannetta. Dopo le riprese a Camogli e nel centro storico, una delle puntate della nuova serie di Blanca sarà ambientata in una banca ed il Municipio Bassa Val Bisagno, in piazza Manzoni, è stato trasformato in un set per le riprese.

Il Municipio è diventato una Banca e l’attrice, vestita con una curiosa giacca colorata, ha recitato diverse scene dentro e fuori ai locali.

Le riprese della fiction molto seguita stanno suscitando un interesse sempre crescente tra gli appassionati e i semplici curiosi ed anche per questo motivo le location delle riprese restano top secret sino all’ultimo minuto.