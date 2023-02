Sanremo – Rosa Chemical trascina Fedez sul palco del Teatro Ariston e lo bacia sulla bocca. Ha lasciato il pubblico di stucco la scena che si è svolta sul palco del Festival di Sanremo, in diretta TV.

Il cantante Rosa Chemical ha trascinato Fedez sul palco durante la sua esibizione canora e dopo aver mimato un atto sessuale lo ha baciato sulla bocca.

Interdetta la moglie di Fedez, Chiara Ferragni che pur sorridendo ha detto a microfono acceso “non me lo sarei aspettato”.

In realtà non si tratta della “prima volta” tra Fedez e Rosa Chemical visto che qualche mese fa, dopo la partecipazione del cantante di Made in Italy alla trasmissione Muschio Selvaggio, con Fedez, era apparsa una foto su Instagram che ritraeva i due scambiarsi un bacio in mezzo alla strada, a Milano.

“Un bacio amichevole” era stato definito il gesto ma dopo la scena di questa sera, i gossip si scatenano.